“El arreglo de la deuda, no estar en default, es muy importante, pero no tanto como podía haberlo sido antes de la pandemia porque acá no va a haber un rebote inmediato de la economía como puede suceder en los países más avanzados. Creo que los más beneficiados con el acuerdo van a ser empresas como YPF y otras grandes compañías privadas que tienen crédito abierto en el exterior y podrán mantener la posibilidad de endeudarse en dólares”, señaló Federico Sidi, de Compass Group.