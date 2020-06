El también ex funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde solicitó además poner la lupa específicamente en la situación de las pequeñas y medianas empresas -los diputados de su bloque presentaron un proyecto al respecto- y revisar la política impositiva. “ Esto (el crecimiento de la economía) no se hace con nuevos impuestos, no se hace tomando acciones de las empresas ni con políticas rígidas en materia de contratación de personal porque la doble indemnización te ayuda a mantenerte en una situación de relativo estancamiento, pero no te ayuda para crecer ”, desarrolló.