A fines de abril, Cerdá había dicho que “varias aerolíneas no van a volver a la Argentina en mucho tiempo”, pero ahora prefirió destacar IATA tiene una conversación “continua y muy transparente” con el gobierno. Sin embargo, no ha habido avances en términos de adelantar el reinicio de vuelos. “Muchas de las decisiones no la está tomando el Ministro de Transporte, sino de Salud, debido a como se está extendiendo la pandemia en la región”, explicó Cerdá.