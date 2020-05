Si no querés ser “pincha globo” contale todos los puntos que enumeré arriba. Si aún le quedan ganas, contale algo más: que va a tener un socio (el Estado) que se va a llevar casi el 60% de lo que gane sin arriesgar un peso; que cobra por adelantado; que te va a auditar como si fueras un delincuente; y que no te deja echar a un empleado que no sirve, o si lo hacés te obliga a pagarle el doble de lo que le corresponde. Y que este socio cada vez que puede dice que los empresarios son malos, inescrupulosos y hasta un día les dijo: “Es momento que pierdan un poco”.