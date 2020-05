“El crédito del 24%, alrededor del 18% lo pudo tener, el crédito a tasa cero un 10% lo obtuvo sin inconvenientes, al 17% se lo negaron, 23% no cumplió los requisitos y el 51% de las pymes no lo pidieron. ¿Cómo lo voy a pagar si no estoy trabajando?”, detalló.