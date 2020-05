Estamos pasando una situación económica espantosa. El nivel de reclamos que tenemos de los bancos es terrible. El 40 por ciento de los cheques vienen rechazados y, ante esta situación, no se hizo nada. Estamos pagando a las ART, como si toda la planta estuviera trabajando, y recién ahora nos emitieron un certificado para poder retomar la actividad. Pero, t odavía no hemos decidido si vamos a empezar a trabajar o no. Por un lado, debido a la falta de consumo en las ópticas, ya que son comercios que dependen de la emisión de las recetas de los médicos. Si la oftalmología está cerrada, las ópticas no trabajan . No hablamos de grandes empresas, hablamos de cuentapropistas con dos o tres empleados.