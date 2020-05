Si se usara el sentido común dos podrían ser las conclusiones, y en ambos casos apelando a la racionalidad y la sensatez. Si un deudor no puede cancelar una deuda de 100 quizás pueda cancelar una de 50. Como este precepto es probable pero no cierto también se podría interpretar que en virtud de las posibilidades actuales Argentina no podría pagar ni eso y por lo tanto no tiene sentido realizar un esfuerzo descontando deuda que tampoco se va a cobrar . Sería preferible diferir en el tiempo las condiciones originales de los créditos y aplicar las multas y castigos por incumplimiento que prevén los contratos (default).