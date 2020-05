Mañana la Argentina entra en default absoluto, pero las calificadoras no lo registrarán. El país no va a pagar los intereses de los bonos Globales, pero tampoco va a dar por finalizadas las negociaciones que, hace tiempo, imaginó tenerlas finalizadas el 8 de mayo. Habrá un standstill (seguir negociando) que se prolongará durante junio. De hecho, la nota que las calificadoras de riesgo le puedan poner a los bonos argentinos no cuenta ¿Qué le significa a un alumno aplazado que le bajen su promedio? Si alguien está en el escalón más bajo, una caída de tan baja altura no provoca lesiones.