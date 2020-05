“En primer lugar, no creo que sea una posición oficial. En segundo lugar, creo que esos dichos no tienen profundidad y no tienen sentido porque no es que se produjeron salvatajes de empresas. Es casi lo mismo que a las personas físicas a las que se les dio asistencia después se les obligue a hacer trabajos o a los profesionales que asistieron . En medio de una pandemia esas asistencias se dieron porque se eligió estratégicamente que algunas cadenas sigan y otras no pero hablar de un salvataje creo que es muy fuerte. Y una asistencia sin dudas no da derechos a tamaña reacción”, comentó Urtubey.