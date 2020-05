Debe hacerse una lectura cuidadosa de los resultados. Por un lado, porque sólo se está considerando a las/los jefas/jefes de hogar. Al excluir a otros miembros de los hogares, podría estar subestimándose la intensidad del uso de los medios de transporte público ya que, se entiende, existe mayor sesgo a que sea el miembro principal el que utilice transporte particular (auto propio) para movilizarse. También al considerar solo al segmento clasificado como “ocupado” se estarían subestimando los resultados, dado que muchos desocupados se movilizan en medios de transporte público para efectuar trabajos temporales (“changas”) o en búsqueda de trabajo. También se conoce que desde el confinamiento social creció la demanda por mano de obra de baja calificación (cajeros, repositores, empacadores, etc.) los que, probablemente, utilicen mayormente transporte público. En sentido inverso, los resultados podrían estar sobreestimándose ya que durante las últimas semanas creció mucho el teletrabajo, modalidad que probablemente mantengan las firmas sobre parte de su dotación luego de la habilitación para operar. Sin embargo, la proporción de personal con posibilidad de realizar trabajo de manera remota no alcanza al 25% en las industrias y, para el comercio, el tope podría llegar incluso al 5%. Otra fuente de sobrestimación se generaría por la mayor preferencia hacia una movilidad particular por motivos sanitarios respecto de la existente en 2017-2018, período capturado por la ENGHo.