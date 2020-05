Hay médicos que realizan mala praxis, otros que presionan para que vuelvan las operaciones no esenciales y no son pocos los casos de ausentismo… Sin embargo, colectivamente, todos los días aplaudimos a todos los médicos, agradeciendo a esa enorme mayoría de héroes que exponen su vida para cuidar la nuestra. Los empresarios, en cambio, son todos lo mismo: egoístas. Podríamos aprender de nuestros países vecinos. No hay que irse a Europa, a Australia o a Alaska. En Uruguay el 46% de los empresarios considera que las medidas anunciadas por el gobierno son suficientes para atenuar el impacto de la crisis. En Chile, el 23%. En Argentina… menos del 2%. Lo curioso es que las medidas no son mucho mejores. Pero están acompañadas de signos y de reconocimiento. Se valora el esfuerzo del sector privado, se lo promueve y se toman medidas cuyo mensaje es que el esfuerzo lo hace toda la sociedad, incluyendo al sector público, que en nuestro país no hace más que agigantarse. Los políticos uruguayos se bajaron los sueldos. Los argentinos se los subieron a los empleados públicos que no hacen home office. Aquí los empresarios son “ingratos” y los han acusado de hacer lobby. Imagínense su propusiéramos aplaudirlos…