La vicepresidencia Upstream Convencional estará a cargo de Gustavo Astie, actual gerente de No Convencional de YPF . Astie –ingeniero en petróleo de la Universidad Nacional de Cuyo– ingresó en 2005 e hizo toda su carrera en diversas posiciones dentro del upstream de la compañía, la exploración y extracción petrolera. En 2014 comenzó a trabajar en proyectos no convencionales hasta llegar al cargo de gerente ejecutivo de la Regional No Convencional.