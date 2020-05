De acá al viernes, todo girará alrededor de las negociaciones de la deuda. El gobierno argentino mostró que tiene voluntad de no ir al default. Con la voluntad no alcanza. Falta el deseo de los acreedores y para ellos el mundo se está complicando, una mala noticia que favorece a la negociación con la Argentina. Lo que no variará en el futuro, es la demanda de dólares en cualquiera de sus formas por parte de los ahorristas e inversores locales.