Pero hay un camino, que es el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite articular soluciones. Se trata de asignaciones no remunerativas: mientras tanto, se preserva el puesto de trabajo, y el trabajador recibe un porcentaje de su remuneración neta. No sería razonable que el que no trabaja gane lo mismo que el que trabaja. Por otro lado, el que trabaja tiene gastos distintos que el que se queda en su casa. Esto no es un salario, es una asignación no remunerativa y no es una reducción de salario.