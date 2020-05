"Ahora, a partir de junio, los aumentos pueden ser por decreto y eso seguramente no sea declarado inconstitucional porque ya no hay una movilidad devengada y que fue suspendida. Pero en la medida que los anuncios sea insuficientes o que continúe un esquema diferencial donde no se respeta la pérdida de poder adquisitivo se va a dar lugar a nuevos planteos judicionales ”, remarcó Falcone. Y recordó que para evitar demandas, la nueva fórmula debe salir del Congreso y no debe vulnerar derechos adquiridos.