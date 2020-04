Es un argumento lineal e intuitivo y, por lo tanto, muy persuasivo. Recesión causa cosas terribles, esas cosas terribles nos hacen mal y hacen que nos den infartos, cáncer, ACVs, que jóvenes desempleados y sin alternativas salgan a robar y haya más homicidios o que, en el summum de la desesperación, la gente se quite la vida. Pero, por más que sea contra-intuitivo, no hay evidencia científica de que las recesiones generen un efecto negativo sobre la expectativa de vida. Y no es un caso aislado, hablo de estudios que van desde la recesión producto de la crisis de 1929, en Estados Unidos (a la que los norteamericanos no por nada llaman “la Gran Recesión”), a estudios recientes de la crisis del 2008. No hay evidencia empírica robusta que pueda demostrar la causalidad entre una recesión y una baja en la expectativa de vida. Para colmo, las recesiones tienen un efecto paradójico: la mortalidad sube durante los ciclos expansivos y baja durante las recesiones.