Hoy la dirigencia dice haber entendido la urgencia, pero su parsimonia, 20 o 30 días para concretar las soluciones, la pone muy atrás respecto del daño causado por la pandemia. Para el universo pyme, ese tiempo es una eternidad y muchos no van a llegar a estar en condiciones ni en quince días. Debemos hacer el esfuerzo ya, para que no se nos mueran más iniciativas reales, empleos reales, porque se corre el peligro enorme de desertificar la economía y que cuando llegue el agua, la asistencia prometida, ya no haya plantas para regar. Si bien la economía real es anaeróbica y aguanta todo, con el actual parate, se está muriendo.