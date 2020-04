Para finalizar, el último paso según el manual es realizar un adecuado seguimiento del portafolio y llevar a cabo un rebalanceo del mismo en caso de ser necesario, ya sea porque el resultado no fue el esperado, porque cambian las condiciones del mercado o bien se modifican los objetivos y horizonte temporal del inversor. A veces, o siendo realista casi siempre, existen muchos factores influyendo nuestras decisiones que están fuera de nuestro control. Me refiero, no sólo a las condiciones del mercado o de un activo en particular, sino también a ciertos eventos que cambian nuestro estilo de vida, como la llegada de un hijo o nuevas oportunidades de trabajo. Las condiciones nunca serán perfectas, ni las que el inversor tenía planificado. Lo más importante para un inversor exitoso es poder adaptarse a las circunstancias y tomar la mejor decisión a su alcance.