“Me parece que lo que viene para los bancos no va a ser necesariamente tan bueno. Desde el sector no se estaba tomando bien la versión sobre posibles medidas del Banco Central para no colocarles más Leliq y Pases, y a cambio se les daría un bono . Hay que ver qué condiciones y la liquidez que tendrían esos títulos”, acotó el experto de InvertirOnline.