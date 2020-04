“Florencia, estimado Jerry, mi país es una sombra de lo que fue. La gente está atrapada en esta vieja idea de la vida. Esto ya no tiene sentido. Pero no pueden concebir uno nuevo. Es cierto lo que dicen. Nunca puedes volver a casa”. Aquí, en Buenos Aires, el zapping de cuarentena por la catástrofe mundial de pandemia COVID-19, me sorprendió con ese fragmento de la película “El Maestro”, de Adam Cushman. Entre melodías de Bach, Mozart, Wagner y Chopin, tuve la misma sensación que el pianista Mario Castelnuovo-Todesco, de cuya vida entre Italia y Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y hasta su muerte, se ocupa la trama.