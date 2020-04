Con el argumento del Covid-19 se ha dejado a compatriotas varados en el exterior, con la angustia de no saber cuándo van a poder ejercer el derecho a volver a su país. Se podrían haber habilitado tres vuelos diarios para 300 personas varadas en el exterior: a la mañana, la tarde y la noche para no congestionar Ezeiza ni poner en riesgo a nadie. Si hubiesen permitido esos vuelos y que cada persona en el exterior se pagara su pasaje de vuelta, en 15 días se hubiesen repatriado a los argentinos dispersos por el mundo. Y que no me vengan con que no pueden operar los vuelos porque fueron a China a buscar respiradores y vendieron ese vuelo como si en vez de ir a China hubiesen volado a la Luna.