“Si la oferta es aceptada se habrá resuelto un problema. En caso contrario, ya considerábamos que estamos en un virtual default, tenemos un plan para eso. La Argentina ya no está recibiendo crédito externo. No es que va a dejar de recibir. No lo está recibiendo y no pensábamos que lo iba a recibir (...) No es una cuestión de Plan A o B. Ya estamos en el plan que asume que no hay crédito externo (....) Resolver esta situación de virtual default abriría ventanas de oportunidad, generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación. En el contexto del coronavirus, los plazos han cambiado”. Sobre la negociación con fondos poderosos como Blackrock, agregó que “plantearon lo que siempre plantean: que quieren cobrar más. Piden que la Argentina haga más ajuste fiscal, que continúe en el sendero que venía siguiendo y que llevó a resultados desastrosos. Eso es algo que nosotros no vamos a hacer”.