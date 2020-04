Se concretó la propuesta de pago a los tenedores extranjeros de bonos. No dudamos que va a ser muy difícil su negociación pero entendemos que la propuesta se ajusta a lo que tenemos y podemos ofrecer, que con claridad y honestidad fue expuesta. No vamos a entrar en los detalles ni en su análisis técnico porque no es nuestro propósito, si en lo fáctico, sabemos que por nuestros antecedentes no somos confiables y esto nos va a jugar en contra al momento en que nuestros acreedores analicen y evalúen nuestra propuesta.