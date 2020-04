Puede que uno no piense demasiado en el fee annual que cobra la tarjeta, pero tal vez no valga la pena pagarlo a cambio de beneficios que no podrá usar. Algunas tarjetas cargan hasta 450 dólares anuales, que se justifican en tiempos de viaje intenso y beneficios, que ahora cayeron abruptamente. Antes de cancelar, conviene revisar el ciclo de facturación. La mayorías de las empresas no devuelven un centavo si uno pagó el fee anual hace más de 30 días, pero otras reconocen prorratas si uno cambia de tarjeta a un staatus inferior. Y si uno simplemente decide dejar la tarjeta, es bueno asegurarse antes no perder los puntos ganados, que se pueden transferir a otros programas, aunque esto en general no incluye puntos para viajes o estadías en hotel. Otro ítem es el seguro de viajero. Y uno debe asegurarse que cancelar una tarjeta no altere su puntaje crediticio, en especial si tiene una cuenta de varios años. En tal caso lo mejor es un downgrade a la tarjeta más barata posible del mismo emisor. Más adelante, si uno vuelve a estar listo para viajar, puede pasarse de vuelta a la tarjeta más cara y con más beneficios.