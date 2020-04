El ex ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, dijo que la oferta del Gobierno para la reestructuración de la deuda no es tan agresiva como se esperaba luego de la recomendación del fondo de un recorte de hasta USD 85.000 millones para los próximos 10 años . Estimó que el recorte llegaría a USD 60.000 millones y que eso muestra la predisposición de negociar del ministro Martín Guzmán. También lamentó lo que consideró una demora en hacer conocer la propuesta, aunque celebró que sea razonable y que empiece un período de negociación.