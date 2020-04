Ya hace un mes el INDEC había notificado que suspendió el “trabajo de campo”, es decir que ya no saldrían los técnicos a buscar y cargar precios cada semana. En el caso de alimentos, la situación no es tan grave aunque sí presenta sus dificultades. Básicamente se sigue de cerca la información del portal Precios Claros, donde los supermercados deben cargar los precios de sus productos en todo el país. Luego se hace una comparación con los sitios de venta on line de esas grandes superficies para validarlo. En ese sentido, la tecnología es de gran utilidad para llegar a un índice que sea lo más cercano posible a la realidad.