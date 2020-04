Por último, pero no por ello menos importante, se necesita mejorar la implementación de las medidas económicas/financieras tomadas. Casi nadie objeta una mayor intervención estatal, pero es aún más necesario que haya un “mejor Estado” . Me refiero a que el Ejecutivo no debe fallar en la implementación de las medidas pues terminaremos asignando mal recursos escasos o, peor aún, comprometiendo los resultados sanitarios de la cuarentena.