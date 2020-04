Pero la Argentina no puede hacerlo. Hasta ahora aumentó casi un tercio de la base monetaria la emisión de moneda y con la caída que se espera de la recaudación fiscal y la ayuda a familias y empresas, es probable que termine el año con una emisión mayor al 100%, lo cual dejaría un enorme riesgo de salto inflacionario. Recordemos que la Argentina ya está en default selectivo y tiene un nivel de reservas bajo. No tenemos acceso al crédito, salvo que el FMI acepte darnos el tramo faltante de USD 10.000 millones. La pequeña ayuda que el gobierno da a las familias es claramente insuficiente y no llega a todos los casos. Recordemos que muchos monotributistas y autónomos que tienen escasos ahorros en un país sin moneda están viendo caer 100% sus ingresos.