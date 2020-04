Una de las cosas que se desconocen y que es de transcendental importancia es la duración de la pandemia y de la extensión de las cuarentenas obligatorias (no sólo la local sino las globales). Y, por lo tanto, si no hay forma de proyectar esa duración no se podrá prever tampoco la intensidad de las consecuencias económicas; no sólo de las medidas restrictivas relacionadas con el aislamiento obligatorio sino también con las decisiones de política económicas, financieras y sociales que se tomarían (amén de las ya tomadas).