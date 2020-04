Pero no todo se acaba en el líder o los líderes en forma individual. Cada organización tiene su propia cultura – las reglas no escritas -y la forma en la que esta se desarrolla en forma proactiva para alinearla a la estrategia, no se condice con su importancia para estas situaciones críticas. Este es uno de los tres temas más importantes para los CEOs, aunque solo el 15% cree se trabaja en el desarrollo de la misma, normalmente porque hay otros temas, de tipo transaccional, que resultan prioritarios para la operación del negocio, o bien porque muchas veces cuesta entender el impacto y alineación que tiene la cultura en el logro de la estrategia.