<div class="col-xs-12 col-print-12"> <p class="element element-paragraph" > De este modo, resolvió que “la información que deba suministrarse en virtud de las disposiciones de la Resolución General N° 1.122, sus modificatorias y complementarias, respecto de los períodos fiscales cerrados entre el 31 de diciembre de 2018 y el 30 de setiembre de 2019, ambos inclusive, se presentará -con carácter de excepción- entre los días 18 y 22 de mayo de 2020, ambos inclusive, en sustitución de las fechas previstas en el artículo 18 de dicha norma”.</p> </div> </div> <div class="row pb-content-type-text"> <div class="col-xs-12 col-print-12"> <p class="element element-paragraph" > <mark class="hl_orange"><b>Seguí leyendo:</b></mark></p> </div> </div> <div class="row pb-content-type-text"> <div class="col-xs-12 col-print-12"> <p class="element element-paragraph" > <a href="https://www.infobae.com/economia/2020/03/30/analizan-reabrir-los-bancos-este-viernes-para-el-pago-de-jubilaciones-y-auh/" Los bancos abrirán este viernes para el pago de jubilaciones y AUH

Carlos Rodríguez sobre el efecto económico del coronavirus: "No hay que esperar que el mercado lo solucione, es una situación de guerra"

TEMAS RELACIONADOS

AFIP
Ganancias
Boletín Oficial 