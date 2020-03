Pero aunque el número marca una caída que mantenía la tendencia previa señala que en enero de 2020 la economía argentina mostraba algún signo de recorte en la caída. Es más, enero de 2020 mostró la menor caída desde octubre de 2018 si se toman sólo los meses negativos. Algo que seguramente no continuará en el tiempo si se tiene en cuenta que son datos previos a que la pandemia del coronavirus comenzara a extenderse fuerte por el mundo. Otro dato no menor es que durante enero de este año buena parte de la actividad económica estaba paralizada porque no se contaba con muchas precisiones respecto del modelo económico que iba a llevar adelante Alberto Fernández ni cuál iba a ser la salida respecto de la deuda local.