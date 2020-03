Entretanto se pongan en práctica medidas para incluir a los adultos mayores en el manejo de los cajeros automáticos, resulta imprescindible en este momento habilitar sucursales bancarias en ciertos horarios y restringido únicamente a público mayor de 60 años que deba percibir sus haberes jubilatorios. Especial consideración se debe tener con el porcentaje no menor de jubilados que no cuentan con la tarjeta de débito, ya sea porque no la han recibido o porque directamente la han descartado.