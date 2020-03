Pero el problema que seguramente aparezca una vez que se levante es que una parte de los deudores del Banco Nación no podrán hacer frente a los pagos porque no pudieron trabajar ni facturar por el proceso de confinamiento. “Estamos previendo ese escenario y vamos a tomar medidas al respecto para la gente que hoy no puede facturar y tiene que enfrentar gastos. Pero hoy tenemos que poner todos los medios y ayudar a la gente y a las empresas acceder al financiamiento y los que tienen vencimientos que se vayan prorrogando a lo largo del tiempo”, explicó.