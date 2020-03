En definitiva, la economía debe basarse no solo en las ecuaciones sino en el comportamiento humano y ahí hay un punto que nadie puede saber cómo va a terminar un fenómeno de este estilo. Dependerá si esta pandemia es corta o no. Si es corta, habrá un rebote rápido, sino todo se irá acentuando. Lo que se puede hacer es lo que se hizo en 2008 con el gobierno de Estados Unidos con la visión del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que sabía sobre la crisis del 30, para evitar que una recesión se transformara en una depresión . En el caso de nuestro país, la cuestión no es poner más pesos ya que hay una caída de la demanda del dinero. El problema es que, como la gente ha sufrido diferentes crisis, la gente huye del peso. Pero ese no es el problema de Estados Unidos, aunque la caída del precio del petróleo sí afectará su crecimiento económico.