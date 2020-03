Otras empresas del sector, Eli Lilly and Co y Takeda Pharmaceutical, son otras empresas que avanzan con sus propios intentos de respuesta a la crisis sanitaria global, pero están en etapas iniciales de sus desarrollos y no reaccionan con subas similares a sus pares. Roche, con su propio antiinflamatorio, tampoco logra hasta ahora resistir al derrumbe del mercado.