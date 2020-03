Artana desdramatizó el atraso en los plazos que se autoimpuso el gobierno para restructurar la deuda. Si no es a fin de marzo, tiene tiempo hasta fines de abril, señaló, porque ese mes no hay vencimientos importantes. Pero en mayo hay un vencimiento importante con el Club de París, que no puede prorrogarse sin acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de la última cuota, de unos 1.900 milllones de dólares, que el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, negoció en 2014 sin quitas de intereses ni punitorios y sin plazo de gracia y a pagar en pocos años, precisamente porque el gobierno se negaba a la “auditoría” del FMI. Además, señaló Artana, en mayo también hay un vencimiento importante de un bono 2024 en dólares en manos de acreedores privados.