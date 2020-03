El tributarista recordó que el aumento extraordinario del 20% del Mínimo No Imponible de Ganancias que dispuso Mauricio Macri después de las PASO, por decreto, quedó vigente solo para el ejercicio fiscal 2019 con la sanción de la Ley de Solidaridad Social. “Es decir, no cuenta para el 2020: no se suma a la actualización legal ”.