El funcionario nacional también se refirió a aquellos productores que no se sumaron a la protesta. “La gente y los productores entendieron en su gran mayoría que la medida que se tomó a través del nuevo esquema de retenciones, no es de recaudación fiscal, sino que es distributiva”, interpretó. "Esta política seguramente no fue comprendida por algunos productores y alguna parte del segmento de los denominados autoconvocados”.