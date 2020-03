“La situación de pánico no ayuda, aunque todavía hay que ver si es algo que se define pronto o se sostiene. No ayuda porque empuja a menor actividad, hace caer los precios de materias primas y afecta las decisiones. En situación de pánico nadie va a querer tomar una decisión, el tema es que la sangría pare antes de que la sangre llegue al río, en el sentido de que no haya quiebras importantes en el sector energético. A las compañías de petróleo no convencional las que les prestaron fueron los bancos, con lo cual todo el mundo quiera asegurarse de que no haya un esqueleto en el placard”, dijo Miguel Zielonka de Econviews.