A casi tres meses del inicio de la gestión de Alberto Fernández, el Banco Central reconoció que por ahora la economía no despega. “ Aún no hay evidencias firmes de la salida de la fase recesiva”, asegura en el comunicado en el que dispone una nueva baja de dos puntos de la tasa de referencia, hasta 38% . No obstante, para suavizar el mensaje también indica que “hay una mejora incipiente en varios indicadores de actividad”, aunque no lo detalla.