- Obviamente la pobreza está alta, viene alta desde hace muchísimo tiempo. Es terrible que un país como la Argentina tenga cerca del 30% de pobres en forma ya sostenida en el tiempo, en lo que es la pobreza por ingreso. Después hay un montón de otras formas, aristas, de la pobreza que algunas han mejorado y otras no, como por ejemplo el que tal vez tiene más recursos, pero no tiene cloacas, ni agua corriente, ni una vivienda digna, o acceso a caminos, o la escolaridad de los hijos, etcétera. Creo que en algunos rubros ha habido un avance sostenido en el tiempo y sobre todo en la gestión anterior hubo mucho hincapié en esto que te he hablado de obra pública. En lo que es AUH, más allá de algunas críticas, ha logrado aumentar la escolarización y el acceso a la alimentación. Y si hay que pensar en hambre, no soy una experta en el tema, pero sí leo mucho porque es un tema que en lo particular me afecta mucho, me importa, no hay hambre en la Argentina, hay hambre puntual, es decir, si uno habla de los wichi, de los qom, en el Chaco, en lo que es la selva. Hay sectores que sí sufren hambre, pero en el grueso de la población no es un tema de hambre, porque de hecho hay muchísimos comedores privados, financiados también por el Estado, con ayuda de las iglesias o de ONG.