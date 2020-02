No es lo mismo que en el caso de la Justicia, que aporta mucho menos de lo que recibe; por eso está bien que deroguen estos regímenes de privilegio, a diferencia de lo que se hizo con el resto de las jubilaciones, que no se puede decir que estaban cobrando mucho. En el caso de la Justicia sí era un sistema de privilegio que es un escándalo. No me preocupa en lo más mínimo estas amenazas de renuncias de 150 o 200 jueces. Es una reforma de fondo que es correcta y la aplaudo porque no puede haber jueces de la Corte que tengan una jubilación de 700 mil pesos cuando la mayoría gana una mínima de 19 mil pesos. El problema de fondo es que, luego de la destrucción de las AFJP, se pasó a un sistema de reparto puro . Y estos futuros jubilados no deberían sostener a las personas que están en la indigencia, sino que estos deberían ser preservados por las rentas generales del Tesoro. Cambiar este sistema sería una gran reforma.