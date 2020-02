Lo que está sucediendo en el mundo es decisivo para la negociación de la deuda externa, porque el humor de los inversores, cuando hay huida del riesgo, no es el mismo que cuando los mercados están en alza. Un inversor temeroso, es un problema para la negociación de la deuda argentina porque no está pensando en ganar, sino en estar cubierto. Si la crisis se prolonga los bonos argentinos pueden seguir bajando porque abundarían los vendedores y tocarían niveles de precios donde serían comprados por los fondos buitres que no tienen ninguna intención de negociar, sino de ganar pleitos en los tribunales de Nueva York.