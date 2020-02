Las razones para ello, explican en los bancos, pasaban porque la coyuntura hacía sencillamente que a los bancos no les interesara el negocio. “La tasa de tarjetas no era abusiva; era disuasoria. Era así de alta para que nadie quiera financiar. A muchos bancos no les interesa asumir el riesgo de la bola de nieve del pago mínimo, menos en épocas de bajo consumo. Y no ofrecer las tarjetas con sus promociones no es una opción desde el punto de vista del marketing”, explican en una entidad.