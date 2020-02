“ La preocupación mayor es que la Argentina está atrasada en el desarrollo de economía del conocimiento. Exportamos USD 6.000 millones desde 2012. Hace siete años que no hay crecimiento, mientras que el resto de países viene creciendo a tasas del 8 a 10% porque tienen políticas muy positivas para el sector y no tienen inestabilidad macroeconómica. Se esperaba que esta ley fortaleciera la competitividad del país en la materia, pero lo que está saliendo no es suficiente ”, concluyó el director ejecutivo de Argencon.