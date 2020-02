“ Todo el mundo sabía que el FMI iba a pedir quita. Creo que lo que sorprende es que no pida esfuerzo fiscal junto con la quita ”, dijo Juan Manuel Pazos de TPCG, una firma que asesora a tenedores de deuda argentinos. Ningún bonista va a aceptar un canje con quita si no es a cambio de un superávit primario robusto. Sin el superávit, el bonista no cobra a final del período de gracia tampoco", resumió.