El mercado está trabado por la negociación de la deuda. Los grandes fondos mantienen en un nivel medio el precio de los títulos de la deuda porque no son vendedores. Si decidieran deshacerse de parte de sus tenencias, el precio de los títulos se derrumbaría y perderían el as de espadas, que significa tener la mayoría de los títulos para imponer condiciones en la negociación. Con el derrumbe del precio de los bonos, además, entrarían otros jugadores: los fondos buitres. Los fondos del exterior no están dispuestos a dejarle este negocio a ellos.