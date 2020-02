Las opiniones de la número uno del fondo, publicadas como columna de opinión en el Financial Times, no están dedicadas al caso argentino -de hecho ni siquiera menciona a la Argentina- pero resuenan en debates económicos locales. La decisión respecto de si conviene intervenir en el mercado cambiario o no eyectó a Luis Caputo de la presidencia del Banco Central en 2018, con lo cual la visión de Georgieva supone un cambio. Pero, más aún, desde que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se quejara porque durante el Gobierno de Mauricio Macri se intervino en el mercado cambiario, lo que supuso “hacer frente a una salida considerable o continua de capital”, algo que el estatuto del FMI dice querer evitar. Y exigiera que el FMI acepte una quita a su deuda.