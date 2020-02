Pero también en medio de una moratoria que lanzó la AFIP a la que Fernández calificó de “muy importante . En épocas de Macri se cerraron muchas empresas, más de 40 por día. Uno de los grandes motivos era que eran empresas que no producían y no podían afrontar las deudas. Esta moratoria es para darles aire, para que vuelvan a producir. Nosotros les daremos tiempo para que mejoren, para que se pongan en marcha”. Es una moratoria “muy justa y generosas”, hicimos todo para que sigan funcionando y generen trabajo. “Quedarnos con una deuda de 400.000 millones de pesos que nadie puede pagar no nos sirve”, agregó.